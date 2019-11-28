Впервые в Азербайджане состоится игра Red Bull M.E.O.

Впервые в Азербайджане 14 и 15 декабря пройдет турнир Red Bull Mobile Esports Open (M.E.O.), сообщает #.

Турнир будет проходить по одной из трех игр платформы Red Bull M.E.O. – по игре Clash Royale.

Clash Royale — это мобильная стратегическая игра. Формат внутренних игр турнира построен на олимпийской системе, то есть, проигравший выходит из игры. Победитель финальной встречи определится по завершении 3-х игр и отправится представлять Азербайджан на мировой финал в Мадрид (Испания).

Чтобы почувствовать ритм турнира, нужно понять, как он работает. Организаторы турнира советуют потратить немного времени чтобы заранее зарегистрироваться, привязать к своей учетной записи игровой аккаунт и убедиться, что потенциальный участник зарегистрирован на турнир.

К участию допускаются любители мобильных игр, которым уже исполнилось 18 лет.

Подробная информация о регистрации и участии в турнире представлены по ссылке REDBULL.AZ/MEO.

Регистрация завершится 14 декабря в 12:00 часов.

Официальным партнером проекта является Федерация киберспорта Азербайджана.