Впервые с 2008 года ФРС снизила процентную ставку

Федеральная резервная система США (ФРС) впервые за последние десять с лишним лет снизила процентную ставку — на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 2 до 2,25 процента годовых. Об этом ведомство, выполняющее функции Центробанка страны, сообщило в среду, 31 июля, информирует Русская Служба DW.

Это первое понижение базовой процентной ставки с декабря 2008 года. Его причинами послужили, в частности, неопределенность в мировой экономике и торговые войны, а также «ослабленное инфляционное давление».

Такой шаг ФРС знаменует изменение кредитно-денежной политики США: во время глобального финансового кризиса 2008/2009 годов ведомство агрессивно понижало ставки, чтобы достичь стабилизации экономики. В 2015 году Федеральная резервная система начала вновь последовательно повышать базовую процентную ставку.

| 2019-08-01T00:11:07+00:00 1 августа 2019, 07:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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