Впервые пять президентов Украины сфотографировались вместе

Президент Украины Владимир Зеленский впервые сфотографировался с четырьмя бывшими лидерами страны, сообщает life.ru.

На фотографии помимо Зеленского можно увидеть Виктора Ющенко, Леонида Кучму, Леонида Кравчука и Петра Порошенко. Единственный экс-президент, который не принял участие в фотосессии, — это Виктор Янукович, который находится в России.

Президенты собрались вместе по случаю празднования Дня независимости Украины в Мариинском дворце Киева. На снимке видно, что каждый из них держит в руках бокал шампанского, при этом Порошенко смотрит на Зеленского.