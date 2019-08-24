Впервые пять президентов Украины сфотографировались вместе

Президент Украины Владимир Зеленский впервые сфотографировался с четырьмя бывшими лидерами страны, сообщает life.ru.

На фотографии помимо Зеленского можно увидеть Виктора Ющенко, Леонида Кучму, Леонида Кравчука и Петра Порошенко. Единственный экс-президент, который не принял участие в фотосессии, — это Виктор Янукович, который находится в России.

Президенты собрались вместе по случаю празднования Дня независимости Украины в Мариинском дворце Киева. На снимке видно, что каждый из них держит в руках бокал шампанского, при этом Порошенко смотрит на Зеленского.

| 2019-08-24T19:43:05+00:00 24 августа 2019, 21:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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