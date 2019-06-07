Впервые бородатый летчик в тюрбане появился в ВВС США

В ВВС США впервые позволили американцу сикхского происхождения носить бороду, а также традиционный тюрбан на службу. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Air Force News.

Как отмечается, речь идет о летчике по имени Харпритиндер Сингх Баджва. Он родился в США в семье иммигрантов.

В 2017 году он начал проходить военную службу, однако ему не позволялось носить бороду и тюрбан. Теперь же он может выглядеть, как представители его этнорелигиозной группы.

Единственное, как уточняется, длину бороды ограничили примерно пятью сантиметрами.