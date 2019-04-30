Вперед в прошлое или надо ли изучать «Историю религий»?

В повести Антона Павловича Чехова «Человек в футляре», рассказывается об ученике гимназии, которого выгоняют из учебного заведения, только за то, что занимался рисованием в то время, как учитель «Божьего закона» рассказывал о таинствах религии. Отметим, что в царской России «Божий закон» был обязательным предметом, как в средних, так и в высших учебных заведениях. Преподаванием данного предмета занимались религиозные деятели.

«С сентября следующего года во всех вузах будет внедрен обязательный предмет об исламе и других религиях. Студенты будут сдавать экзамен по этому предмету. При преподавании данного предмета больше внимания будет отведено исламу. Уже подготовлены необходимые учебники. Министерство образования отправило эти учебники в Госкомитет. В учебные программы средних школ добавлены обширные сведения в связи с исламом. Ислам будут изучать в школах с младших классов. Ученые-теологи рассматривают этот вопрос. Учитываются все вопросы, чтобы у учащихся не было какого-либо недопонимания», — заявил 29 апреля 2019 года председатель Государственного комитета по религиозным структурам Мубариз Гурбанлы.

В тот же день глава сектора по связям с общественностью Министерства образования Джесарет Валехов заявил о том, что в соответствии с приказом министра образования Джейхуна Байрамова «Об изменениях в образовательных программах специальностей на ступени бакалавриата», начиная с учебного года 2019-2020, будет обеспечено включение темы «История религий» в программу предмета «Введение в мультикультурализм» на ступени бакалавриата.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы во время беседы с нашим корреспондентом опроверг информацию о том, что в вузах будет преподаваться «История религий». «История религии» предполагает передачу энциклопедических знаний по религии. А предмет, о котором идет речь, предполагает предоставление студентам обширной информации о религиях, и о ее основах. При изучении этого предмета студенты также получат подробную информацию о том, чему учит та или иная религия. Мы не собираемся готовить религиозных деятелей, а также обучать студентов исполнению тех или иных ритуалов. Мы просто хотим распространить среди студентов широкую информацию о существующих в мире религиях», — сказал # Мубариз Гурбанлы.

Введение нового предмета в образовательную систему вызвало у экспертов множество вопросов, главный из них: «Кто будет предоставлять студентам эту «обширную» информацию?». Так, эксперт в сфере образования Камран Асадов считает, что этот предмет вообще не нужен. «В Азербайджане действует Исламский университет, в которых готовят специалистов по исламу. Но в этом учебном заведении в основном обучают канонам шиизма. А ведь в азербайджанских вузах, кроме шиитов также обучаются представители других ветвей ислама. Кто займется их религиозным обучением? Хочу отметить, что в отличие от исламской религии в Азербайджане проживают представители различных конфессий, но подготовка специалистов по иудаизму, христианству и другим религиям вовсе не проводится. Кто же будет обучать студентов основам этих религий? Да и зачем нужен этот предмет? Ведь во время изучения истории наши студенты получают достаточно сведений о мировых религиях», — задается вопросом эксперт по образованию Камран Асадов.

Как отметил эксперт, согласно закону «Об образовании» пропаганда религии в учебных заведениях запрещена. «А преподавание религии тоже своего рода пропаганда», — считает Камран Асадов.

Действительно, не является ли введение в высших учебных заведениях предмета о религиях нарушением Закона «Об образовании»?

Этот вопрос мы задали пресс-секретарю Минобразования Джасарату Валехову. «Преподавание религии вовсе не означает ее пропаганду», — заявил «Зеркалу» пресс-секретарь.

Религия может быть полезна для большинства людей. И определенные знания по основам традиционных вероучений тоже не помешают. Хорошо бы предостеречь молодежь от деструктивных сект и культов. Рассказать, как и зачем они заманивают, чем расплачиваются попавшие в эти секты. Сможет ли учитель объяснить и убедить в опасности религиозной нетерпимости и экстремизма, но при этом, не впасть в пропаганду «толерантности любой ценой»? Кто будет преподавать, и что будет преподавать? Внести ясность и ответить на вопросы не смогли, к сожалению, ни председатель госкомитета, ни пресс-секретарь минобразования. Пока они противоречат друг другу…