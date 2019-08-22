Возвращение в G7 не является для России самоцелью

Россия не отказывается от общения в любых форматах, однако возвращение РФ в «семерку» не является самоцелью, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.

| 2019-08-22T17:29:18+00:00 22 августа 2019, 21:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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