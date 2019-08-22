Возвращение в G7 не является для России самоцелью

Россия не отказывается от общения в любых форматах, однако возвращение РФ в «семерку» не является самоцелью, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.