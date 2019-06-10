Возвращение Саакашвили, визит в Брюссель и другие деяния Зеленского

«В своих кабинетах вместо моих портретов вещайте портреты своих отцов и дедов», -признаться, если бы я был украинцем, только за эти слова проголосовал бы за Владимира Зеленского.

Но знаю, что, прочитав это предложение более скептические и осторожно настроенные политические наблюдатели скажут мне: «Не торопись, брат, В.Зеленский еще не почувствовал вкус власти, посмотрим, что он споет через год».

Все-таки я настроен весьма оптимистически и продолжаю внимательно следить за событиями в стране кобзарей. Вот, уже даже М.Саакашвили вернулся в Украину. Если Зеленский боялся бы соперничества, если был бы ревнивым политиканом, больше всего думал бы о прочности своей власти, наверное, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы еще долго бродил бы в Европе…

В целом, думается, что его возвращение в Украину придаст политическим процессам дополнительный динамизм. Саакашвили очень талантливый политик, вдобавок, последовательный западник, но к сожалению, чуточку склонен к политическому авантюризму.

Как только он появился в Украине, российские СМИ начали писать и говорить, что не за горами тот день, когда Саакашвили и Зеленский окажутся по разные стороны баррикад.

Нет сомнений, что не дремлют и соответствующие структуры безопасности России, которые также стараются строит сценарии на основе политического характера Саакашвили.

Но думается, что все эти попытки или же коварные ожидания тщетны. Если Украина станет демократической страной и, если ее новоизбранный президент В.Зеленский будет править страной по принципам современной демократии, ничего страшного не произойдет и «скрытая рука демократии», так же, как и «скрытая рука рыночной экономики» (по меткому выражению А.Смита) сама будет регулировать политические процессы и от этого выиграет вся страна – ведь в демократической политике оппозиция также является важным элементом политической архитектуры страны, так же, как и сама власть.

Заметным показателем политического дебюта президента В.Зеленского стал и его недавний визит в столицу Европы – в Брюссель. Начиная с президента В.Ющенко все президенты фактически свой первый визит совершают в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. В этом плане даже опальный президент В. Янукович не был исключением, он также в свое время первым делом посетил штаб-квартиру НАТО.

Что касается визита Зеленского, в России уже сделали соответствующие выводы: там также всем ясно, что продолжится политика сближения Украины с НАТО и ЕС. Конечно, не менее важным фактором является ответная реакция Североатлантического Альянса: готовы ли они принять Украину в свои ряды?

Думается, что в общей сложности, да. Но мы будем сильно удивлены если это произойдет в самые ближайшие годы. С другой стороны, есть такая известная русская поговорка: чем только не шутит черт? Глядишь, в один прекрасный день в Брюсселе примут решение о включении Украины, Грузии и Молдовы в свои ряды.

И надо отметить, что темпы этого процесса зависят не только от европейских военных дипломатов; вышеназванные страны сами еще не заинтересованы в молниеносных решениях, чтобы не спровоцировать Россию на крайние шаги. А так, танки и корабли НАТО постепенно осваивают новый регион: Украина и Грузия открывают «врата» Черного моря кораблям НАТО.

Подписано так много документов, что объявление Грузии или же Украины членами НАТО стало фактически простой формальностью; как сказал один западный аналитик, надо говорить не о принятии этих стран в НАТО, а уже об оформлении процесса.

В этом отношении даже годы правления нового президента — В.Зеленского могут стать весьма решающими; в том плане, что страна может исполнить все требования НАТО о стандартах альянса. Что касается оккупированных территорий, возможно, и они рано или поздно будут освобождены.

Тут необходимо подчеркнуть один очень важный элемент. В свое время маленькая Чечня-Ичкерия чуть не сломала хребет российской военной машины и, если чеченские политики были бы более искушенными в политике, наверное, и Чечня точно стала бы независимым государством.

У Украины конечно, ресурсов сопротивления гораздо больше, только, вот, она еще не смогла консолидировать и реализовать их как следует. Надеемся, что В.Зеленский внесет свой вклад и в этот процесс. С возвращением М.Саакашвили антикремлевская направленность украинской политики еще усилится, только надо, чтобы новая власть и новая оппозиция страны действовали сообща и согласованно…