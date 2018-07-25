Возвращение блудных сыновей…

На минувшей неделе более 30 наших соотечественников чартерным рейсом вернулись из Германии на родину. Правда, вернулись они не добровольно, а вынужденно. Процедура депортации там была осуществлена под контролем немецких полицейских и миграционных служб.

В Бакинском международном аэропорту их встречали сотрудники Государственной миграционной службы, Госпогранслужбы и ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

«Согласно договору о реадмиссии незаконно проживающих лиц, заключенному между Азербайджаном и Европейским союзом, а также аналогичному договору между Азербайджаном и Швейцарией соответствующие органы ФРГ и Швейцарской Конфедерации чартерным рейсом отправили в Азербайджан 32 человека», — говорится в сообщении ГМС.

Все граждане были переданы встречавшим их родственникам. Лишь один человек – Синан Байрамзаде был задержан сотрудниками МВД. Он находился в международном розыске. Депортированные азербайджанцы проживали в Бамберге, Вальдвассене, Уэсбурге, Кюртене и других городах Германии.

«Спецрейсы» с депортированными согражданами в Баку в последние годы приобрели регулярный характер. Судя информации немецких СМИ, ежемесячно порядка 50 нелегальных азербайджанских мигрантов, лиц, которым отказано в предоставлении статуса беженца, высылаются из Германии на родину. Ожидающих своей очереди на депортацию немало. Только в первом квартале этого года из 1564 азербайджанцев, обратившихся за статусом иммигранта, лишь 212 получили положительный ответ. Исходя из этой статистики, можно предположить, что депортированных будут тысячи.

Как отмечает эксперт по миграционным вопросам Азер Аллахверанов, наиболее популярным направлением миграции у граждан Азербайджана из европейских стран является Германия. Чем она привлекательна? В стране высокий уровень жизни, толерантное отношение к иностранцам, достаточно высокие пособия, эффективная система социальной защиты. Но ситуация резко изменилась после наплыва беженцев из конфликтных регионов планеты. Миграционные правила ужесточились. Особенно это коснулось выходцев из СНГ. Кроме того, азербайджанцы едут туда на учебу, отдых, лечение и т.д.

Как выясняется, Германия, как страна для трудоустройства, путешествий и лечения востребована у жителей всего постсоветского пространства. Журналисты сайта dw проанализировали статистику и выяснили, граждане каких стран активнее всего подают запросы на оформление шенгенской визы в Германию, и кто из них имеет наибольшие шансы ее получить.

Как отмечается в материале, въездные документы в ФРГ делятся на два типа. Первый — это шенгенская виза категории «С», которая используется для краткосрочных путешествий — к примеру, в целях туризма, лечения, для деловых поездок или посещения какого-либо мероприятия. Такую визу можно оформить в любой стране Шенгенского соглашения: ее обладатель получает право находиться в шенгенской зоне до 90 дней в течение полугода. При этом путешественник сначала обязан посетить страну, выдавшую проездной документ: к примеру, если виза получена в немецком посольстве, то турист должен сначала въехать в Германию, а уже оттуда он может отправиться в другие страны шенгенской зоны.

Если же поездка предполагает более длительное нахождение на территории Германии с целью работы, учебы или воссоединения семьи, то необходимо оформить национальную визу категории «D»: этот документ дает право находиться в ФРГ непрерывно от нескольких месяцев до нескольких лет.

Согласно статистике МИД ФРГ, отдыхать в Германию чаще всего ездят граждане России. За период с 2008 по 2017 годы россияне подали свыше 3,5 млн заявлений на оформление немецких турвиз. За ними следуют граждане Беларуси и Казахстана, подавшие 635 тысяч и 367 тысяч запросов соответственно.

Между тем в расчете на 100 тысяч населения визы в ФРГ активнее всего запрашивают туристы из Беларуси — за последние десять лет этот показатель в республике превысил 6500 человек. За ними с большим отрывом следуют граждане Армении, России и Казахстана. За исключением Казахстана, жители государств Центральной Азии не проявляют особого интереса к турпоездкам в ФРГ. В частности, за последние десять лет в Таджикистане шенгенскую визу в Германию захотели оформить лишь около 30 тысяч человек. При этом жителям этого региона чаще отказывают в выдаче виз: к примеру, в Киргизии и Узбекистане доля отказов превышает 7%.

Азербайджан по числу просителей шенгенской визы находится на пятом месте: на 100 тысяч населения приходится 1400 претендентов на визу. Это значит, за отчетный период порядка 1,2 млн жителей страны обращались за «шенгеном», чтобы попасть в Германию. Конечно, среди них были не только студенты, ученые, но и журналисты, активисты оппозиционных партий и гражданских институтов. Сегодня данное направление остается «проторенным» и востребованным…

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