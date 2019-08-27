Возросшие акцизы на ввоз сигарет привели к падению объемов ввоза

В параметрах ввоза сигарет за первое полугодие наблюдается серьезное сокращение. Импорт из России сократился на 20,6%, из Украины в текущем году ввезли сигарет на 48,5% меньше, чем годом раньше.

Эти две страны обеспечивают львиную долю ввозимой в страну готовой табачной продукции, а потому не удивительно, что снижение показателей ввоза из России и Украины привело к сокращению импорта сигарет на 27,5% — до $40 млн. 211,67 тыс. Официальная статистика сообщает, что большая часть импортируемых сигарет на общую сумму $36 млн. 58,25 тыс. пришлась на Украину – эта страна обеспечивает 89,7% поставок. Из России в январе-июне ввезли сигарет на $3 млн. 156,07 тыс. (спад на 48,5%). Кстати отметить, Белоруссия также обеспечила часть импорта сигарет на общую сумму $997,36 тыс. (спад на 74%).

Как видно из данных Госкомстата, текущий год отметился серьезным спадом показателей ввоза. Для сравнения, в минувшем году Азербайджан импортировал сигарет на $152 млн. 391,89 тыс., а ведь этот показатель был меньше позапрошлогоднего на 4,7%. Касаясь причин сокращения импорта, местные экономисты ссылаются на ощутимое для импортеров повышение уровня государственных сборов.

Так, начиная с февраля текущего года, акциз на импорт сигарет повысился с 10-ти до 28 манатов за одну тысячу штук, на импорт сигарилл — с десяти до 20 манатов за одну тысячу штук (ранее косвенный налог был на уровне десяти манатов за тысячу штук). Акцизные ставки также повысились на импорт сигарет, сигар и сигарилл с заменителем табака. Согласно бюджетным прогнозам, бюджетные поступления из этого источника должны возрасти в 2,5 раза, государственный сбор ожидается на уровне 248,6 млн. манат, тогда как в минувшем году бюджетные прогнозы от акцизов на табачную продукцию составляли 104 млн. манат.

Другим ударом по «серому» импорту стали вступившие в силу с ноября минувшего года изменения в Налоговый кодекс, определяющие количество табачных изделий, которые люди, пересекающие нашу границу, ввозят для личного пользования без уплаты акциза. Физическим лицам разрешили провозить с собой лишь 200 штук сигарет вместо прежних 600 штук. Т.е. количество сигарет для личного пользования сократилось в три раза — до 10 пачек (одного блока), тогда как раньше можно было провозить без уплаты акциза 30 пачек сигарет.

Примечательно, что внутренняя ежегодная потребность в сигаретах находится в нашей стране на уровне 11 млрд. штук. При этом в Украине закупается 2 млрд. 37,8 млн. штук, из России ввозится 294,5 млн. штук, Белоруссии — 146,8 млн. штук. При этом в текущем году местное производство составило 2,7 млрд. штук сигарет и 35,5 млн. штук этого объема пошло на экспорт.