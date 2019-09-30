Возросшая минимальная пенсия не дотянула до уровня 2013 года

Повышение минимальной пенсии до 200 манатов с 1 октября текущего года позволит увеличить пенсии 750 тысяч граждан, сообщил директор Госфонда социальной защиты Гималай Мамишев на полях совещания о реформах в социальной сфере и предстоящим задачам.

Между тем, по данным Руководителя Движения благоденствия и процветания Губада Ибадоглу, даже возросший пенсионный минимум не дотянул до уровня 2013 года. По его словам, чтобы довести пенсии хотя бы до девальвационного уровня, пособия следует увеличить еще на 10 долларов — до 250 манатов.

«На 2013 год минимальная пенсия составляла 100 манатов, или 127 долларов, — сказал Ибадоглу. — При этом с октября текущего года низший порог выплачиваемой в стране пенсии увеличили до 200 манатов, что составляет 117 долларов по текущему курсу. Получается, что размер минимальной пенсии в стране на 10 долларов меньше к упомянутому году».

Здесь нелишне отметить, за последние 5 -6 лет, прошедших с девальвации национальной валюты, цены на продукты питания не стояли на месте. По данным экономиста, продуктовая корзина лиц пенсионного возраста состоит из товаров импортного происхождения, и цены на них серьезно выросли по сравнению с уровнем пятилетней давности.

«Принимая во внимание упомянутые обстоятельства, пенсии в стране не только не выросли, но, напротив — сократились в долларовом выражении, кроме того, упала их покупательная способность. По этой причине пособия наших пенсионеров следует довести хотя бы до 250 манатов с 1 января наступающего года», — считает экономист.

В своих прежних выступлениях по поводу роста низшего порога пенсионных выплат профессор отмечал, что повышение не затронет 700 тыс. пенсионеров, получающих пособия выше утвержденного минимума. Так, на начало июля текущего года в стране насчитали 1 млн. 291,3 тыс. граждан, получающих трудовую пенсию, а по данным Министерств труда и социальной защиты населения, средняя трудовая пенсия по стране находится на уровне 232,3 манатов.

Кроме того, отмечалась ситуация уменьшения числа трудовых пенсионеров за два с половиной года на 1,9%. Число наших граждан, получающих трудовые пенсии, составило на сегодняшний день 13% от населения страны. По словам Губадоглу, такая тенденция является результатом стартовавшего в июле позапрошлого года поэтапного повышения пенсионного возраста мужчин и женщин до 65 лет. Этот процесс завершится в июле 2021 года — для мужчин и июле 2027 года — для женщин.

Выступая на упомянутом совещании, замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов отметил, что в соответствии с программой социальных реформ президента Ильхама Алиева, с начала года в стране началось автоматизированное назначение пенсий. По его словам, продолжаются работы по созданию автоматизированных систем назначения и по другим сферам, благодаря которым будет существенно расширен охват проактивных услуг.

Государственный чиновник напомнил, что в рамках пакета социальных реформ главы государства минимальная заработная плата повысилась почти вдвое, минимальные пенсии — на 72%, социальное пособие и ежемесячные пенсии Президента — в среднем на 100%, пособия вынужденным переселенцам – на 50%. Также выросли стипендии студентов и решен вопрос с проблемными кредитами. Социальные меры охватили в целом 4,2 миллиона граждан.