Возраст учительству не помеха!

С тем, что возраст – это всего лишь цифра в паспорте, трудно не согласиться. Можно быть «развалюшкой» уже в 30 и бодрым, полным жизни в 70 лет. Но для работодателей в нашей стране все-таки важнее цифры, и если человек достиг пенсионного возраста, его часто провождают на пенсию, независимо от того, хочет он этого или нет. Когда речь идет о физической работе, такой подход понятен, но не в случае квалифицированного умственного труда.

Замминистра образования Махаббат Велиева в своем недавнем выступлении прокомментировала вопрос о расторжении трудовых договоров с 65-летними учителями, здоровье которых еще позволяет работать. По ее словам, одним из факторов, учитывающихся в подобных случаях, является количество часов преподавания. Замминистра рассказала, что в результате злоупотреблений и безответственности некоторых работодателей, в прошлом были взяты на работу лишние, ненужные люди.

В итоге, получилось, что в некоторых школах всего 15 часов по отдельной дисциплине, но работают три учителя. Крайними тут оказались возрастные педагоги, мол, если учителей слишком много, то решение одно — отправить пенсионеров на заслуженный отдых. Ну а к тем, кто набрал армию ненужных учителей, судя по всему, никаких претензий нет.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает решение о расторжении договоров с педагогами пенсионного возраста неправильным.

«Это же касается и врачей. И у тех, и у других за плечами огромный опыт. 65 лет – это возраст, в котором многие прекрасно себя чувствуют. К тому же преподавать и лечить – не кирпичи таскать»,– говорит эксперт #.

По его словам, среди педагогов старой школы есть где-то 10-15% тех, кто просто просиживает свои часы. Но много и грамотных педагогов, ведь в СССР образование было одним из лучших в мире. Их надо поощрять к работе, а не провожать на пенсию.

«Думаю, что педагоги в преклонном возрасте особенно нужны в младших классах. Они не только дадут детям знания, но и будут относиться к ним, как бабушки, заботящиеся о своих внуках и внучках»,–отмечает Дж.Исмаилов.

Эксперт считает, что если педагога, который мог бы работать с пользой для школы, отправили на пенсию, его мог бы защитить родительский школьный комитет, отправив соответствующее обращение в Минобразования. Если же детям преподает незнающий или некорректно себя ведущий педагог любого возраста, то тот же комитет может, напротив, поставить вопрос о его увольнении, считает Дж.Исмаилов. Минобразования же должно реагировать на такие обращения, проводить проверки и действовать, исходя из их результатов.

Вообще непонятно, почему учителей по достижении ими пенсионного возраста, а именно в 65 лет, часто отправляют на пенсию. Об этом # заявил эксперт в области образования Надир Исрафилов. По словам нашего собеседника, на многие другие профессии это правило не распространяется, и люди работают до тех пор, пока могут и хотят трудиться.

«Согласно закону по достижении 65-летнего возраста, с учителем можно продлевать трудовой контракт ежегодно вплоть до 70 лет. После 70 лет могут продлить контракт с педагогом, у которого есть какие-то звания, награды. Но иногда директора, у которых не сложились отношения с возрастными педагогами, используют их пенсионный возраст для того, чтобы распрощаться с ними. Тут, как и во многих других местах, имеет значение пресловутый человеческий фактор, субъективное мнение»,– говорит он.

По словам Н.Исрафилова, в результате порой на заслуженный отдых отправляют грамотных педагогов, у которых есть знания и силы, чтобы работать. А преподавать до последнего остаются те, кто знаниями не блещут. Но, конечно, бывает и обратная ситуация, все зависит от тех, кто принимает решение, кому уйти, а кому остаться.

«Сейчас во многих местах на работу стараются брать молодежь, и то, что ей у нас везде дорога, конечно, правильно. Но это не означает, что надо списывать пожилых людей, в частности, пожилых учителей со счетов. Молодежь ведь тоже разная. Есть среди тех, кто окончили педагогические вузы грамотные учителя, но много и тех, кто не имеют достаточной квалификации и не знают тот предмет, который преподают. Потому нельзя сказать, что с омоложением педагогических кадров образование выигрывает качество»,– считает эксперт.

Он также прокомментировал слова замминистра о том, что если в школе ощущается недостаток кадров, то ни возраст, ни баллы учителя уже не важны. По его словам, у нас в 2, а то и в 2,5 раза больше педагогических кадров, чем нужно, поэтому есть возможность выбирать лучших.

«Педагогов в стране, как я уже сказал, больше, чем достаточно. Можно было бы комплектовать классы не по 40 человек, как сейчас, а по 20. Это улучшило бы качество преподавания. Но проблема не в отсутствии кадров, а в нехватке школьных классов»,– отметил Н.Исрафилов.