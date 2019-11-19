Возможное возобновление турецкой операции прокомментировали в МО России

Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирии, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если РФ и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — сказал Конашенков.