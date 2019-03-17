Возле Земли пролетит 40-метровый астероид

Астероид, ширина которого составляет около 40 метров, на следующей неделе пролетит мимо Земли.

Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние, меньше расстояния к Луне на десятки тысяч километров, сообщает ukrinform.ru.

Отмечается, что размер астероида 2019 EA2 вдвое превышает размер метеора, который упал вблизи российской Челябинск в 2013 году.

Ожидается, что астероид максимально приблизится к Земле 22 марта.

Астероид подойдет к Земле на расстояние 303 733 километров, наименьшее расстояние от Земли к Луне составляет 357 000 километров.