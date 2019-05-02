Возле посольства Венесуэлы в США задержали трех человек

Три человека задержаны возле посольства Венесуэлы в США при противостоянии двух групп протестующих, передает РИА Новости.
На протяжении нескольких недель в посольстве находятся американские неправительственные активисты, поддерживающие президента Николаса Мадуро. Дипломаты Венесуэлы покинули здание на прошлой неделе по требованию госдепартамента.
Сторонники самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо и активисты, находящиеся в посольстве, выкрикивали на протяжении длительного времени лозунги, стараясь перекричать друг друга. Затем сторонники оппозиции перешли через установленное полицией заграждение, последовали споры непосредственно перед зданием. Прибывшая полиция задержала двух активистов, защищавших здание посольства, а также одного оппозиционера.
При противостоянии стороны обменивались резкими выражениями, в частности, сторонники оппозиции оскорбляли находящихся в здании, однако насилия не было.
В настоящее время полиция восстановила заграждения и расчистила пространство перед зданием, чтобы предотвратить столкновения.