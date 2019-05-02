Возле посольства Венесуэлы в США задержали трех человек

Сторонники самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо и активисты, находящиеся в посольстве, выкрикивали на протяжении длительного времени лозунги, стараясь перекричать друг друга. Затем сторонники оппозиции перешли через установленное полицией заграждение, последовали споры непосредственно перед зданием. Прибывшая полиция задержала двух активистов, защищавших здание посольства, а также одного оппозиционера.