Возле Курильских островов произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в субботу утром в Тихом океане возле Курильских островов. Об этом 11 августа сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал единой Геофизической службы РАН.

«Землетрясение произошло в субботу в 05:12 местного времени. Эпицентр находился в Тихом океане юго-восточнее курильского острова Онекотан (населенных пунктов на этом острове нет – ред.), глубина гипоцентра 10 км. Тревога цунами не объявлялась», – говорится в сообщении.

Координаты эпицентра – 48,4 градусов северной широты, 154,8 градусов восточной долготы.

В населенных пунктах Курильских островов это сейсмическое событие не ощутили.

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