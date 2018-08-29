Возле Букингемского дворца будут пасти коров и овец

На лужайках у Букингемского дворца в течение недели будут пасти коров и редких овец, надеясь таким образом вернуть пчел и бабочек, сообщает Daily Mail.
Коров и овец специально привезли с ферм для того, чтобы они поедали траву с королевских лужаек. Такие меры проводятся уже не впервые – в прошлом году животные помогли избавиться от сорняков, что способствовало росту цветов, которые и привлекают птиц и бабочек.
Организаторы говорят, что коровы «рвут траву, а не отгрызают, поэтому быстрее очистят лужайки от старой растительности».
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