Возле Букингемского дворца будут пасти коров и овец

На лужайках у Букингемского дворца в течение недели будут пасти коров и редких овец, надеясь таким образом вернуть пчел и бабочек, сообщает Daily Mail.

Коров и овец специально привезли с ферм для того, чтобы они поедали траву с королевских лужаек. Такие меры проводятся уже не впервые – в прошлом году животные помогли избавиться от сорняков, что способствовало росту цветов, которые и привлекают птиц и бабочек.

Организаторы говорят, что коровы «рвут траву, а не отгрызают, поэтому быстрее очистят лужайки от старой растительности».

 

 

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| 2018-08-29T08:18:11+00:00 29 августа 2018, 11:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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