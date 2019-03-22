Возглавляемая США коалиция заявила о продолжении операция против ИГ в Эль-Багузе

Операция по зачистке последних очагов сопротивления террористической группировки «Исламское государство» в населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии продолжается. Это подтвердили в четверг корреспонденту ТАСС в пресс-службе штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

«Операция, направленная на то, чтобы окончательно освободить Эль-Багуз, продолжается. Это по-прежнему тяжелое сражение, и ИГ демонстрирует, что намерена продолжать боевые действия до тех пор, пока это возможно», — заявил представитель международной коалиции. «Из соображений безопасности мы не будем обсуждать конкретные операции по зачистке до тех пор, пока они продолжаются. Мы можем заверить вас в том, что бойцы СДС (коалиции «Силы демократической Сирии») глубоко привержены нашей общей миссии, направленной на то, чтобы добиться окончательного уничтожения ИГ», — добавил он.

По его словам, курдские формирования действуют «осторожно и осмотрительно», при этом постоянно наращивая давление на остатки группировок террористов. Кроме того, представитель международной коалиции подчеркнул, что «ИГ продолжает прибегать к чудовищной тактике, такой как атаки террористов-смертников и использование детей в качестве живых щитов».