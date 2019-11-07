Воздух прогреется до 22 градусов

8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром местами ожидается слабый туман.

Будет преобладать юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-13, днем 17-21 градус тепла, в Баку ночью ожидается 10-12, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью будет 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 8 ноября на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

| 2019-11-07T14:56:26+00:00 7 ноября 2019, 17:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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