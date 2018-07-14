Возбуждено уголовное дело в связи с обрывом троса лифта в здании в Баку

В связи с фактом обрыва 13 июля троса пассажирского лифта 16-этажного жилого здания по улице Х.Мамедова, 18 в Хатаинском районе Баку, в результате чего пострадали пассажиры, в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.1 (халатность) Уголовного кодекса.

Об этом сообщили Report в прокуратуре города Баку.

По уголовному делу назначены судебно-медицинская экспертиза, судебно-техническая экспертиза о нарушении правил техники безопасности, допрошены свидетели и проведены другие процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования было выявлено, что установленный в третьем подъезде здания пассажирский лифт сорвался с 5 этажа и со скоростью упал на первый.

В результате аварии случаев получения серьезных травм или смертей не произошло.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия в направлении установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

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