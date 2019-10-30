Возбуждено уголовное дело по факту наезда автомобиля на правозащитника в Баку

Главное управление полиции г.Баку распространило информацию в связи с наездом автомобиля на правозащитника Октая Гюльалыева.

В поступившей информации говорится:

«29 октября в радиусе 17:20 на территории Насиминского района столицы, на пресечении улиц 28 Мая и Пушкина автомобиль марки Hyundai Accent, за рулем которого находился Кянан Абдуллаев, занимающийся деятельностью по перевозке пассажиров на такси, сбил переходившего дорогу жителя Баку Октая Гюльалыева.

Водитель незамедлительно доставил пострадавшего пешехода в Клинический медцентр. Состояние находящегося под присмотром врачей пострадавшего оценивается как среднетяжелое.

Сотрудники Насиминского РУП осмотрели место происшествия и транспортное средство, получена объяснительная таксиста К.Абдуллаева, проведено освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

По факту в следственном отделе Насиминского РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.1 УК АР.