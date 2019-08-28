Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в Шеки

Пресс-службы Агентства продбезопасности Азербайджана и Генпрокуратуры распространили совместное заявление.

В информации говорится, что 57 человек (24 женщины, 1 несовершеннолетний) из около 400 гостей, принявших участие 25 августа в свадебном торжестве во дворце торжеств «Фируза» в городе Шеки, обратились в медучреждения с диагнозом пищевое отравление.

С участием сотрудников районного отделения полиции и прокуратуры, а также регионального отделения АПБА незамедлительно было осмотрено место происшествия, изъяты образцы различных продуктов, поданных на свадебном торжестве, проведены другие необходимые следственные мероприятия.

По факту в отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 200.3 (производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие некачественности продукции, причинившие по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего) УК, назначены экспертизы для выяснения причин отравления и установления других случаев.

Предварительное расследование установило, что гостям стало плохо после употребления на свадебном торжестве различных пищевых продуктов и напитков, они незамедлительно обратились в районную центральную больницу и, получив первую медпомощь, были отпущены домой.

В настоящее время с привлечение специалистов АПБА продолжаются необходимые следственные мероприятия по установлению круга виновных.