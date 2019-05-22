Возбуждение уголовных дел Порошенко назвал «атакой на армию, веру и язык»

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

«Я оцениваю, что это признак начала парламентской избирательной кампании. Второе — я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины», — цитирует Порошенко телеканал 112 Украина.

Обвинения в госизмене из-за отправки украинских кораблей в Керченский пролив в ноябре прошлого года бывший украинский лидер назвал попыткой переложить на него ответственность со стороны «страны-агрессора».

При этом Порошенко заявил, что готов отвечать за другие инкриминируемые ему преступления. В частности, принятие «Православной церковью Украины» томоса об автокефалии он назвал «правильным шагом», а также отказался считать свои приказы в Донбассе неправомерными.

«Я тогда отдал приказ на контрнаступление, в результате этого контрнаступления мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса, и если это было преступление против Украины — я готов нести ответственность за это «преступление», — сказал он.

Обвинения в свой адрес Порошенко назвал «атакой на армию, веру и язык».