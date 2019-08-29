ВОЗ зафиксировала в Европе «драматический рост» распространения кори

В Европе зарегистрирован «драматический рост» заболеваемости корью, который эксперты частично связывают с отказом от прививок. За первую половину текущего года вирусом кори заразились почти 90 тысяч человек, сообщила в четверг, 29 августа, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Женеве.

По ее данным, число зафиксированных случаев с января по июнь вдвое превысило официальный показатель первого полугодия 2018-го, сообщает dw.com.

Как отмечают эксперты, 78 процентов всех выявленных фактов заболевания приходятся на четыре страны: Украину, Казахстан, Грузию и Россию, причем из этой выборки в Украине отмечены почти 60 процентов всех случаев, передает AFP.

Кроме того, четыре государства — Албания, Чехия, Греция и Великобритания — потеряли статус стран, свободных от кори.

На Германию с начала года пришлись около 400 фактов заболевания.

| 2019-08-29T13:30:19+00:00 29 августа 2019, 13:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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