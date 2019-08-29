ВОЗ зафиксировала в Европе «драматический рост» распространения кори

По ее данным, число зафиксированных случаев с января по июнь вдвое превысило официальный показатель первого полугодия 2018-го, сообщает dw.com.

Как отмечают эксперты, 78 процентов всех выявленных фактов заболевания приходятся на четыре страны: Украину, Казахстан, Грузию и Россию, причем из этой выборки в Украине отмечены почти 60 процентов всех случаев, передает AFP.

Кроме того, четыре государства — Албания, Чехия, Греция и Великобритания — потеряли статус стран, свободных от кори.

На Германию с начала года пришлись около 400 фактов заболевания.