ВОЗ не стала объявлять вспышку Эболы в ДРК чрезвычайной международной проблемой

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям высказался в пятницу на заседании в Женеве за дополнительные меры борьбы со смертельно опасной лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), передает ТАСС.

Комитет обратил внимание, в частности, на необходимость обеспечения финансирования противовирусных мероприятий. При этом он не стал объявлять продолжающуюся с лета прошлого года эпидемию чрезвычайной проблемой, вызывающей обеспокоенность в международном плане. «Наше заключение состоит в следующем: вспышка [лихорадки] является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в ДРК и регионе, однако она не отвечает всем трем критериям для того, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном плане», — отмечается в заявлении комитета.

Эксперты рекомендовали граничащим с ДРК странам «улучшить готовность» к выявлению случаев Эболы и борьбе с этим недугом, последовав примеру Уганды. Следует продолжать проверочные мероприятия на границах ДРК, составлять карты перемещения населения, одобрить применение экспериментальных вакцин против Эболы, считает ВОЗ. Комитет выразил «глубокую обеспокоенность» тем, что ВОЗ и пострадавшие страны не получили ресурсы, которые необходимы для борьбы с болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Он призвал мировое сообщество расширить финансирование противовирусных мероприятий в ДРК и соседних государствах.

По данным на 13 июня, в ДРК было зафиксировано 2108 случаев БВВЭ. Умерли 1411 человек, 585 выздоровели. Остальные находятся на лечении. Во вторник стало известно, что также вирус зарегистрирован в соседней Уганде. В нее он был завезен больными из ДРК.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля — начале августа прошлого года. Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях — внутренние и внешние кровотечения.

Эта вспышка Эболы в ДРК стала уже десятой. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения о вызвавших подозрения заболеваниях и смертельных случаях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.