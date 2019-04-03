ВОЗ: Каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет системы подачи чистой воды

ООН призвала мировое сообщество улучшить водоснабжение, санитарно-гигиенические условия в больницах и медпунктах. Как отмечается в опубликованном 3 апреля в Женеве совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет системы подачи чистой воды, а каждое пятое — надлежащей санитарной службы.

«Эти услуги исключительно важны для предотвращения инфекций, уменьшения распространения антимикробной резистентности, для качественного лечения, и особенно — для безопасных родов», — напоминают ВОЗ и ЮНИСЕФ. В странах, отнесенных ООН к группе «наименее развитых» (Least Developed Countries, LDC), лишь 55% клиник и медпунктов имеют «базовые услуги водоснабжения».

«Услуги водоснабжения, санитарно-гигиенические стандарты в учреждениях здравоохранения — это базовые требования для предотвращения инфекции и контроля за ней, а также для качественного лечения», — заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал мировое сообщество поддержать акцию, призванную улучшить состояние дел в этой сфере.