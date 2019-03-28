Воюющих за ИГ датчан будут без суда лишать гражданства

Правительство Дании и Датская народная партия пришли к соглашению о новом законе, по которому власти страны смогут без суда лишать датского паспорта граждан, сражавшихся за границей на стороне террористических группировок, в том числе в ИГ, сообщает издание Local.

Министр иммиграции и интеграции Ингер Стойберг заявила, что она удовлетворена подобным соглашением, передает РИА Новости.

«Эти люди поехали сражаться против демократии, свободы и всего того, что отстаивает Дания, и им не место в Дании», — заявила Стойберг.