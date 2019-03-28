Воюющих за ИГ датчан будут без суда лишать гражданства

Правительство Дании и Датская народная партия пришли к соглашению о новом законе, по которому власти страны смогут без суда лишать датского паспорта граждан, сражавшихся за границей на стороне террористических группировок, в том числе в ИГ, сообщает издание Local.
Министр иммиграции и интеграции Ингер Стойберг заявила, что она удовлетворена подобным соглашением, передает РИА Новости.
«Эти люди поехали сражаться против демократии, свободы и всего того, что отстаивает Дания, и им не место в Дании», — заявила Стойберг.
Помимо этого, будут также изменены правила получения гражданства. Согласно новому закону, датские паспорта не будут больше автоматически выдаваться родившимся за границей детям гражданок Дании, если целью их пребывания там было сражаться на стороне таких группировок, как ИГ*, пишет издание.