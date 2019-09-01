Вояж в Шеки с трудностями, которых могло и не быть

«Вот и лето прошло, будто и не бывало», пела замечательная София Ротару. Лето, увы и ах, действительно прошло. Зато, остались эмоции, связанные с тем, как мы провели его. Я с семьей решил три последних летних дня провести в прекрасном городе Шеки. Был я там до того ровно 10 лет назад и потому решил пройтись по тем же местам, дабы запечатлеть изменения.

Отправился, для начала, в Бакинский Международный Автовокзальный Комплекс (БМАК). Отсюда отправляются автобусы в НАР, Турцию, Россию, Иран и Грузию. То есть, место это посещают иностранные туристы. И что они видят, едва подъехав к БМАК? Огромное количество частных извозчиков, налетающих на каждого выходящего из такси с предложением довести на своем личном авто до того или иного региона Азербайджана. Делают они это в очень напористо-навязчивой форме, что мягко говоря, может вызвать шок у интуристов.

В Шеки, например, предлагают довести по 15 манатов с человека или же за 60 манатов за все машину. При этом, никто из этих милых людей не выдает никаких чеков, квитанций, билетов. Ежедневный оборот сумм, которые собираются этими частниками, подсчитать сложно. Но точно, что открыто признавать истинный их размер никто не будет. Зато потом все мы и каждый в отдельности любим рассуждать о том, что денег в госбюджете могло быть и побольше.

Идем далее. Лифт на первом этаже БМАК не работал. Он застрял на втором этаже, кабинка лифта была перемотана скотчем желтого цвета. Некоторые пластмассовые кресла у касс БМАК были уже сломаны. Как мне кажется, у автовокзала, претендующего на звание «не имеющего аналога в СНГ» должны быть постоянно исправные лифты и эскалаторы. Да и вообще чистота кругом должна быть идеальная. Чего, мягко говоря, нет.

Теперь, о билетах. Проезд до Шеки на очень комфортном автобусе с кондиционером стоит недорого, чуть меньше 9 манатов. Но, в БМАК продают билеты только в одном направлении. Обратный же билет нужно покупать в том городе, в который вы прибыли, на отдых или по работе. Это крайне неудобно. Проще было бы покупать сразу билет туда и обратно, как, к примеру на самолет. Но, имеем то, что имеем. Хотя могло бы быть и иначе.

Едем, останавливаемся на полпути. Кругом кафе, чайные, будочки. Туалеты тоже присутствуют, но справлять в них нужду могут только крайне не брезгливые люди. Брезгливым же приходится терпеть. Долго приходится. Потому, что туалетов типа сортира вдоль дорог, а это в основном унылый пейзаж пустынного типа, нет. Есть он только на автовокзале в Шеки. Но, во-первых, он также очень грязен. А во-вторых, дотерпеть еще нужно. Это в принципе сложно. Тем более сейчас, когда, после Мингячевира и до Шеки исчезают дороги, остаются лишь направления.

Да, ведется масштабная работа по замене всего — газовых труб и дорожного покрытия. Но, туристам и гражданам АР, решившим посетить Шеки в эти дни, от понимания того, что в будущем тут будет хорошо, легче не становится. Потому, что все мы живем в настоящем, а не в будущем и имеем право надеяться на то, что масштабный ремонт на большом отрезке пути можно было бы проводить так, чтобы оставался альтернативный путь по дорогам, а не в направлении.

А сам Шеки за последние 10 лет, конечно же, стал краше, интереснее и привлекательнее для туристов…