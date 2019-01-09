Вовремя предавшие

Вовремя предать — значит предвидеть. Вовремя промолчать — значит прослыть сторонником и наших, и ваших. Такие жизненные приоритеты давно уже были в моде среди известных людей южного города. Своя рубашка у них была ближе к телу, раздутому донельзя за счет многолетних усилий по монетизации героического молчания в нужный момент с не менее героическим напяливанием на себя тоги менторов и патриотов. Поэтому не было ничего удивительного в том, что лучшие люди южного города решили коллективно заболеть, оглохнуть, ослепнуть, не отвечать на звонки журналистов, которые имели наглость поинтересоваться их позицией по вопросу блоггера Гусейна Мехманова.

У лучших людей города были дела поважнее. Нужно было закончить достраивать очередной ресторан в здании, где, как считают некоторые, реализуются консервы. Или недвижимость за рубежом нужно было купить. Иномарку дорогую, в конце концов. Да и в самом южном городе неплохо было бы подарить себе на новогодние праздники очередную квартиру или виллу. Плюс, о здоровье надо было позаботиться, отдохнуть от отдыха в странах загнивающего Запада, принять утром кофе и ванну, а может и шампанское, причисляя себя к аристократам.

Не для того же все эти господа проделывали путь из грязи в князи, не для того они тренировали позвоночник, достигая максимально возможного прогиба, чтобы сейчас их вопросами о судьбе какого-то блоггера беспокоили! А сколько таланта эти господа проявили в свое время в роли «народных турбин»! Их позицию находили симпатичной и импозантной. Более того, некоторые из наиболее умелых и ушлых лучших людей южного города, за свой талант важно надувать щеки и громко молчать умудрились несколько созывов просидеть в кресле депутатов.

Сидя в нем, они регулярно поднимали вопрос о важности увеличения зарплат для себя и своих коллег по залу. Естественно, делалось это для народа, чтобы гражданам города было не стыдно за поистине царский образ жизни тех, кого в насмешку именовали слугами народа. Годы сидения в депутатских креслах помогли многим ныне молчащим стать обладателями весомого состояния. Так зачем им сейчас бесплатно и даже рискуя потерять все нажитое, что-то говорить о каком-то блоггере?!

А как прекрасны в своем стоическом молчании были те из гениев конъюнктуры, что еще и лидерами оппозиционных партий назывались! Ну вот зачем им лишаться финансирования, сказав что-то не то и не так?! Вмиг же поведают миру о том, когда, почем эти господа продали совесть. Благо, «сливных бачков», формально называвшихся сайтами, в южном городе развелось очень много. Никому не хотелось прочесть о себе то, что порой печаталось в «сливных бачках» о других. Вот и был выбран стратегический курс на героическое молчание.

И это был не самый худший план. История южного города пестрит примерами того, как своевременное молчание потом преподносилось в качестве «раздумий о выборе максимально правильного пути». Важно же было обезопасить себя со всех сторон, умудрившись и рыбку съесть и на трамвае не покататься. Собственно, поэтому наиболее хитрые лучшие люди города периодически передавали представителям оппозиции свое «мысленно с вами». Чтобы в случае чего, опять быть в теме, у кормушки.

Это в лучшем случае. В худшем же, всегда можно будет уехать в страны загнивающего Запада под видом политически преследуемых. Вон, многие из нынешних оппозиционеров уже давно всю свою родню перевели в европейские столицы. А были еще и те, кто умудрился продолжать играть роль оппозиционеров, получая финансирование из южного города, а также переведя все нажитое непосильным трудом на имя родных и близких. Таковы они были удивительные реалии южного города, при которых отпрыски стратегически молчащих прилипал к власти жили в одних европейских городах с отпрысками псевдо-оппозиционеров. Такое соседство было ярчайшим доказательством правоты тех, кто утверждал, что вовремя предать — значит предвидеть.

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