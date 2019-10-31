Восторг и только: в Баку состоялось невероятное шоу Филиппа Киркорова

В Бакинском Конгресс Центре состоялся первый концерт супер звезды российской эстрады Филиппа Киркорова. Сегодня – заключительный день гастролей, и у бакинцев еще есть шанс стать свидетелями феерического праздника.

Как сообщает #, в ожидании короля поп-музыки публику развлекала ди джей Екатерина Гусева, которая миксовала популярные хиты артиста и зарубежные треки.

Киркоров предстал на публике во всей красе – безупречный стиль, сногсшибательные костюмы, непередаваемая энергетика. Как и в прошлый раз, артист поприветствовал публику на азербайджанском языке, вызвав восторг и шквал аплодисментов.

«Надеюсь, что вы запомните этот вечер и мое новое шоу вам придется по душе», — сказал певец и пригласил зрителя в трехчасовое путешествие в мир настоящей музыки и искусства.

«Цвет настроения» — результат второй совместной работы Филиппа Киркорова и знаменитого режиссера Франко Драгоне. Программа выходит за рамки представления обычного шоу – на сцене оживает целый мир, мир настоящего Артиста, способного увлечь даже самую взыскательную публику. Одним словом, такое надо просто видеть!

«Искусство не имеет границ, а песни о любви, которые я пою, это язык, способный найти дорогу к любому сердцу», — говорит Киркоров.

Артист не скрывал своих эмоций на протяжении всего вечера:

«Я сам себе завидую, что у меня в Баку два концерта, есть сегодня и завтра! Я много видел в жизни, и могу сказать, что это – один из самых красивых залов мира. А Баку – один из любимых городов моей творческой жизни. Очень мало городов, к которым я испытываю такие чувства! Готов признаваться вам в любви весь вечер!», — откровенничает певец.

От сцены и Киркорова невозможно было отвести глаз. Шоу балет, декорации, инсталляции, костюмы сделали этот вечер действительно незабываемым. Но самое главное, это голос короля, его песни – новые и старые, хитовые и хайповые, его улыбка и самоотдача.

Величайший артист!

Как и было обещано, звезда азербайджанской эстрады Айгюн Кязимова стала специальной гостьей концерта.

Филипп Киркоров с необыкновенной теплотой и нежностью объявил выход своей подруги, причислив ее к людям, сыгравшим судьбоносное значение в его жизни:

«Именно Айгюн заложила фундамент вашей любви ко мне. Она была одной из тех, кто делал все для того, чтобы я смог приехать в Азербайджан. Я же давно простил всех, кто мешал этому приезду», — заявил певец.

Далее прозвучала уже полюбившаяся песня «Джалма», с которой артисты дебютировали на сцене фестиваля «Жара», и состоялась премьера новой дуэтной композиции – «Джан джаным Азербайджан», исполняя которую, Айгюн и Филипп спустились в зал.

Ближе к финалу поклонникам разрешили подойти к сцене и под ритмы «Ибицы» и «Цвет настроения синий» публика попрощалась с артистом, не заметив, что три часа пролетели как одно мгновение. Мгновение, оставившее самые невероятные эмоции и восторг…