Восток — дело тонкое

В эти дни проходит визит президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Китайскую Народную Республику.

В международном аэропорту Пекина президента Эрдогана встречали посол Турции в Пекине Абдулькадир Эмин Онен, заместитель главы МИД Китая Лиу Ксианфа, посол Китайской Народной Республики в Анкаре Дэн Ли и др.

Перед началом встречи Эрдоган сделал краткое заявление, поблагодарив председателя КНР Си Цзиньпиня и китайский народ за гостеприимство, оказанное ему и сопровождающей его делегации.

Указав на наличие огромного потенциала для укрепления турецко-китайского сотрудничества, построенного на основе тысячелетних отношений и Шелкового пути, Эрдоган продолжил: «Политика «Единый Китай» имеет для Турции стратегическое значение. Мой визит в Китай проходит в период, когда мир столкнулся с серьезными испытаниями в достижении глобального мира и стабильности. Поэтому укрепление турецко-китайских отношений внесет большой вклад в установление стабильности в регионе и во всем мире».

«Мы должны укреплять взаимное стратегическое доверие и сотрудничество. Мы должны решительно защищать международную правовую систему. Мы должны совместно защищать многосторонность международного правосудия», — сказал в свою очередь председатель КНР Си Цзиньпинь.

Другим важным заявления президента Турции, на которое особо обратили внимание все мировые СМИ – это заявление по уйгурам, проживающим в Китае.

«Счастливая жизнь, процветание и счастье всех народов в китайском Синьцзяне является свершившимся фактом, турецкая сторона не позволит никому разжечь вражду между Китаем и Турцией», — заявил Эрдоган во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из сообщений государственных СМИ.

Ранее турецкие власти обвиняли Китай в угнетении уйгуров в Синьцзяне и принудительном содержании в исправительных лагерях. Но во время визита в Китай Эрдоган заверил в обратном.

Политика президента Турции последних лет не имеет четкой стратегической последовательности. Это можно заметить по многим факторам. Взять хотя бы ту же историю с Россией, когда Турция сбила российский бомбардировщик, ну а после президент Эрдоган договорился с Россией. И сейчас как турецкие, так и российские СМИ воспевают двусторонние отношения. Туда же можно добавить позицию Анкары по Сирии, когда протурецкие силы контролировали более половины страны, а сейчас они могут довольствоваться лишь Идлибом и рядом других экс-курдских территорий, которые они брали, договорившись в рамках астанинского формата, но при этом отдавая свои позиции в других частях Сирии.

Еще более увлекательная история у Турции во взаимоотношениях с Западом. Турция стремилась стать членом ЕС, причем на этот путь они вступили еще задолго до прихода Эрдогана к власти. При Эрдогане стороны максимально близко подошли к тому, чтобы Турция стала членом ЕС, но ряд политических условий, поставленных перед Турцией, заставил Эрдогана пересмотреть данное решение. Сейчас Анкара официально больше не стремится стать членом ЕС, да и ЕС со своей стороны выгоднее держать Турцию на задворках организации со всеми ее миграционными и экономическими проблемами, нежели чем принимать ее в свои ряды. С другой стороны, на сегодня основным торговым партнером Турции остается тот ЕС, который также и является самым крупным инвестором в турецкую экономику.

Турецкий лидер проявляет аналогичную активность не только во внешнеполитической плоскости, но и во внутренней. Его приход к власти, а затем дальнейшие действия были, судя по всему, социальным заказом турецкого общества, которое возможно нуждалось в умеренном исламе. Правда, не сказать, что ту же позицию разделяло светское турецкое общество, проживающее на Западе страны. Тем не менее, то, что Эрдоган был самым популярным политиком долгое время в Турции — это факт. Однако, сегодня его рейтинг стремительно падает. Падает он по двум причинам: 1) Народ, даже происламистские движения выступают за смену политического руководства страны, считая, что оно себя изжило; 2) Экономические проблемы, которые наблюдаются в Турции в последнее время.

На каком-то этапе Эрдоган вынужденно пошел на союз с националистической партией (ПНД), что на какое-то время помогло ему выстоять. Но сам факт того, что националисты оказались с Эрдоганом в одной лодке вызывал недовольство в самой партии, что привело к расколу среди «националистов» и несогласные с руководством партии откололись и сами создали «Хорошую партию» ( İYİ) во главе с Мэраль Акшенер.

Союз с националистами вынуждал правительство Эрдогана разбавлять политику умеренного исламского уммета с защитой этнических тюрков во всем мире. Отсюда и появились проблемы с Китаем. Правительство Эрдогана критиковало Пекин за ее политику в Синдзянь-уйгурской автономной области Китая. Китай реагировал на данные заявления Турции в свойственной себе сдержанной манере без ввода, каких либо экономических санкций или же прекращения дипотношений. Наоборот, Китай призывал Турцию к переговорам и совместному решению всех проблем.

Но политика меняется быстро. Муниципальные выборы в Турции показали Эрдогану, что экономические успехи прошлого, почили в бозе, сейчас же и сегодня нужно принимать меры. Стран, которые могут войти в турецкий рынок с большими ресурсами, инвестировать в страну, закупать турецкие товары заключать выгодные сделки с турецкими компаниями не много. Разве что, самые крупные – это ЕС, США и Китай.

С первыми двумя не все ясно, Брюссель недоволен политикой Эрдогана, а Вашингтон собирается вводить санкции против Турции, причем проблем накопилось достаточно. Что же касается Китая, то все было не плохо и Пекин именно та страна, которая ищет, куда может войти с огромными ресурсами и технологиям, но «уйгурская проблема» бьет по отношениям. Эту преграду во взаимоотношениях Эрдоган убирает. Убирает в пользу долгосрочных кредитов, инвестиций и расширения торговых связей. Данный вопрос больше не будет камнем преткновения для развития тесного сотрудничества между Пекином и Анкарой — совершенно очевидно. Там где речь заходит о крупном капитале и экономике, тут же вспоминается и о политике.

В итоге можно с уверенностью сказать, что стратегическое партнерство между Турцией и Китаем становится все более тесным и наполняется конкретным содержанием. Эрдоган в очередной раз подтвердил свой масштаб политика международного уровня, который способен вести гибкую политику, поскольку по итогам его визита в Пекин возник новый геополитический фактор, который другим странам обязательно придется учитывать.