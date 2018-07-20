Воспитывать конкурсменов

2017-2018 учебные годы объявлены годами качества образования.

Министр образования Д. Байрамов особо отметил успехи наших школьников на международных конкурсах. За последние 4 года – 100 медалей.

Ежегодно наши школьники принимают участие в 5 предметных международных конкурсах. Если в 2013г. Взяли 3 золотые медали, то в 2014г. – уже 4, а в 2017г. – уже 8 золотых медалей. Медаломания? Мы это уже проходили, города и районы соревновались числом медалей учащихся, что не помешало СССР благополучно исчезнуть с карты мира.

В общеобразовательной системе страны обучается 1 млн. 450 тысяч учеников. Из них в 2016 году только 30 тысяч приняли участие в предметных олимпиадах. Каждый 48-й ученик, тогда как в Индии конкурсами охвачены все учащиеся городских и деревенских школ. Почему у нас такой низкий показатель участия в конкурсах и не участвуют остальные 47 учеников?

Осваивая гигабайты предметной информации, ученик не осваивает умение работать на результат и работу в команде – выдвижение идеи, исследование и продвижение общего проекта.

В мире набирает силу международный конкурс стартапов. Уже не предметные олимпиады, а конкурсы проектов – на первом месте по популярности и важности. Индивидуальное развитие реализовывается в создании успешных проектов.

Участие в этом всемирном соревновании показатель социально-экономического развития страны. Конкурсы по отдельным предметам – теперь рассматриваются как лишь первый этап. Стимулятор для педагогов и родителей. Конкурсы дают имена лучший учитель химии, физики года, лучшая родительская пара года. Затем идет второй этап — из лучших на предметных олимпиадах создают команды и включают их в международные конкурсы лидер-команд не по отдельным предметам, а в конкурс стартапов. Вот в этом центральном конкурсе наши успехи гораздо более скромные.

В проведенном АДА конкурсе стартапов в 2017 году приняло участие всего 20 команд, в большинстве студенты этого вуза.

В конкурсах подобного уровня принимают участие всего 3-4 школы Баку. Нет продвижения этой наиболее креативной, популярной модели вовлечения молодежи в мир высоких технологий. Из команд-победителей фирмы создают новые лаборатории, проектные бюро. В последние годы конкурс лидер-команд резко помолодел. В младшей группе принимают участие 10-12 летние. Идет поиск самых ярких и неординарных ребят, их приучают к командному мышлению и командному дерзанию. Что характерно для даже таких отпетых индивидуалистов как Стив Джобс и Марк Цукерберг. В основе конкурсов стартапов – изучение этапов формирования новых прорывных достижений этих двух лидеров, которые пришли в бизнес и достигли невероятных вершин благодаря правильной работе с командой. Цель любого конкурса стартапов – мы ищем нового Стива Джобса. Золотые медали на предметных олимпиадах хороши лишь как этап к созданию лидер -команд высшего эшелона. С этим у нас проблемы. Вот мнение гендиректора технопарка «Сколково» Рената Батырова.

— Как вы оцениваете уровень развития стартап-движения в Азербайджане? Что можно сказать об уровне проектов, предложенных нашими участниками на проведенном в Баку в 2017 году конкурсе» Стартап – тур по открытым инновациям».

— Стартап-движение в вашей стране зародилось не так давно и сейчас находится на начальном этапе развития. Предложенные проекты в основном из области информационных технологий. Эти проекты имеют более быструю отдачу и для их запуска нужны лишь минимальный капитал. В Азербайджане есть хорошие проекты в сфере энергетики и биомедицины, что не может не радовать.

— Что посоветуете новичкам?

— Мыслить и дерзать масштабно. Не ориентироваться на локальный рынок и не создавать локальные продукты. Азербайджанские проекты ориентированы чаще на Турцию и на русскоязычные регионы СНГ, что хорошо, так как это большой рынок. Но к примеру, израильские стартапы еще масштабнее и ориентированы на изначально на глобальный рынок. К этому надо стремится. Ошибкой новичков является отсутствие ярко выраженных конкурентных преимуществ. Большим недостатком является то, что проекты недостаточно амбициозны и поэтому легко заменимы.

По поводу заменимости проектов нужны пояснения. Надо просчитать все варианты развития проекта и выбрать оптимальную стратегию.

Сабир Кафаров, кандидат химических наук (Голландия): Внедрение инновационного продукта проходит несколько стадий: разработка, коммерциализация и реализация . На каждом этапе свои сложности, чтобы справится с ними нужна команда. Помимо технической составляющей проектов и приборов, системы или комплекса мероприятий важна качественная презентация проекта и доказать возможность эффективного применения. Не менее значимым является изучение мирового опыта создания и внедрения инноваций. Биографии знаменитых основателей таких компаний надо знать так же как в шоу-бизнесе Битлз или Роллинги. Те же битлы никогда не достигли бы всемирной известности не произойди их встреча с великолепным продюсером Лари Кингом. Команда состоит из автора идеи, разработчиков, продюсера — создателя новой потребности, нового стиля, направления. Конкурсы среди учащихся призваны найти не отдельных вундеркиндов, а великие команды. Тем более у Баку в этом плане отличный опыт: великим создателем команды – лидера был Лев Ландау и его школьный ученик Владимир Макагонов, тренер целого ряда выдающихся шахматистов. Опыт Ландау использовал Альтшулер создатель знаменитого во времена СССР бакинского общества изобретателей.

Учащаяся молодежь мечтает попасть в команды, которые тренируют выдающиеся организаторы. Это все равно, что для начинающих игроков « Что?Где? Когда?» попасть в команду, которую тренируют магистры Друзь, Левин, Ровшан Аскеров. Это гарантия создания успешной команды. Другого пути к созданию выдающихся лидер-команд нет. Время индивидуального успеха позади. Век высоких технологий требует индивидуальное развитие реализовать в создание успешных стартапов.

В феврале нынешнего года прошел 7 республиканский конкурс «Ученые будущего». 528 учеников в основном бакинских школ представили 336 проектов. К конкурсу допустили лишь половину проектов, 109 из них коллективные. За последние 6 лет в этом конкурсе стартапов приняло участие всего 928 учащихся, то есть в среднем 154 ученика в год. Всего лишь чуть более 900 учеников из почти 1,5 миллиона учащихся страны правильно сориентированы в мировом конкурсном движении. То есть, всего каждый 1666-й ученик. Невероятно маленькая цифра участников говорит о неумении вовлечь в этот важнейший для будущего страны процесс учащуюся молодежь. Если инициатор стартап-движения АДА, то как предлагают другие вузы своим студентам состояться в условиях нарастающего динамизма в соревновании все более усложняющегося мира? Нет системы стимулирования создания стартап-проектов среди учащихся. В поддержке инновационных проектов принимают участие лишь очень узкий круг компаний, таких как Государственный фонд развития информационных технологий, компания Barama, SUP.az, Next Step, Baku business factory.

Опыт Сингапура показывает: победа в стартап-движении гарантирует школьникам внимание и финансирование их предложений. В 2017 году призовой фонд конкурса стартапов в АДА был всего лишь пять тысяч манатов. За 7 лет конкурса всего 35 проектов-победителей республиканского конкурса приняли участие в международной выставке науки и инженерии в США İntel İSEF.

Стив Джобс: Я не музыкальный инструмент. Я – руководитель оркестра.

Поиск великих руководителей научных оркестров сейчас вопрос будущего стран. С 2007 по 2015 годы в рамках госпрограммы по обучению наших студентов за рубежом, 3588 молодых людей получили дипломы ведущих вузов мира. Это в большинстве классные специалисты, но нам нужны классные лидер-команды, внедрившиеся в международные компании. Сколько из 3588 выпускников создали команды – авторы успешных стартапов? Никто из них не попал в команды лидеров уровня Марка Цукерберга. По возвращении домой не создали учебный центр, где преподают требования стартап-движения, о которых говорил гендиректор «Сколково». Нам нужны творцы суперкоманд, руководители великих оркестров. Задача все актуальнее с каждым днем.

Стимулятор стартап-движения во всех странах программа «Стратегия – 2030», которая у нас только создается. Такие программы резко активизируют творчество как новых, так и уже сложившихся научно-конструкторских коллективов.

Все ведущие вузы нацелены на подготовку зарекомендовавших себя реализацией стартапов команд. Как правило, авторы 1-2 ученых и группа студентов.

Все ведущие вузы создают сейчас свои « силиконовые долины». В МГУ есть из кого выбирать: из 50 тысяч студентов и 11 тысяч профессоров и научных работников и 300 академиков. 50% студентов и 90% педагогов и ученых участники стартап-движения. Но есть общая для СНГ проблема. Пока ни в одном вузе СНГ не готовят так называемых инвест-ангелов. Без них Силиконовая долина не могла состояться. Инвест-ангелы дают стартовое финансирование, часто рискуют своими средствами и очень часто теряют. На один успешный проект приходится не менее 20-ти неудачных с коммерческой точки зрения. Инвест-ангелы должны рискнуть довольно большими средствами. Без поверивших в вашу идею инвест-ангелов все гениальные разработки и их авторы оказываются или на Западе или в Китае. Один опытный инвест-ангел может помочь найти себя сотне вундеркиндов. Так кто же азербайджанский инвест-ангел? Может быть он знает, как подключить к конкурсам учащихся средних школ.

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