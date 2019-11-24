Воспитанники детского психинтерната Хабаровска заразились кишечной инфекцией

Шестерых ребят отвезли в детскую краевую больницу, еще 20 заболевших находятся в отдельном блоке инфекционного стационара, который развернули на базе учреждения.

«Установлен дезинфекционный режим по стационару инфекционного типа, установлено дежурство врача – инфекциониста, выделен отдельный персонал», — сказано в сообщении.

Состояние детей удовлетворительное.

В ходе эпидемиологического расследования санитарные врачи нашли нарушение требований санитарного законодательства на пищеблоке. Они отобрали пробы продуктов, воды, дезинфицирующих средств, биологического материала у детей, а также персонала учреждения.

После лабораторных исследований специалисты выявили у больных норовирус.

22 ноября стало известно, что 52 ученика пострадали от возможной кишечной инфекции в лицее № 23 в Биробиджане (aif.ru)

| 2019-11-24T14:46:34+00:00 24 ноября 2019, 14:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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