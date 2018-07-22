Восемнадцать человек погибли при нападении «Боко Харам» на западе Чада

Боевики радикальной группировки «Боко Харам» совершили нападение на жителей деревни на западе Чада, недалеко от границы с Нигером, 18 человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

«Боевики «Боко Харам» напали на деревню к югу от Дабуа (недалеко от границы Чада и Нигера)», — заявил агентству источник, добавив, что атака произошла в четверг вечером. По его словам, боевики «убили 18 человек, ранили двоих и похитили десять женщин», передает ria.ru.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка «Боко Харам» выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками «Боко Харам» насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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