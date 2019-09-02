Восемьдесят лет без мировых войн…

Не скажу что слишком часто, но в разных странах люди еще продолжают вспоминать академика Андрея Сахарова. Это конечно, в первую очередь, представители физического сообщества мира, т.к. несмотря на то, что Сахаров в основном был «секретным физиком», все же успел сделать ряд важных работ в фундаментальной науке; даже в науке о Вселенной – в космологии есть такое явление, как «осцилляции Сахарова» …

А так покойного академика — физика вспоминают в основном, по его политической и общественной деятельности –конечно, где как.

На его родине –в России по-своему, в балтийских странах по-другому, например, в Азербайджане совсем по-иному – чуть ли, ни как члена армянского сепаратистского карабахского движения…

Не знаю уж почему, лично я вспоминаю академика Андрея Сахарова, особенно в контексте очередных мировых войн – да, даже не в контексте известной перестройки, а именно, в контексте мировых войн.

Поэтому едва услышав, что в конце прошлой недели исполнилось восьмидесятилетие начала второй мировой войны, я тут же вспомнил известного советского физика и диссидента – правозащитника. Чтобы понять причину моего внимания к Сахарову достаточно ответить на один простой вопрос: почему сейчас в мире не начинаются новые мировые войны? Ведь первую и вторую мировые войны отделяет всего лишь двадцать лет – четверть века! А тут с конца второй мировой войны прошло больше семидесяти лет и пока – что нет очередной мировой войны…

Неужели политика и политики стали более прогрессивными? Неужели миром правят одни гуманные порядки? Все дело-то в том, что, конечно, кое -какие перемены и изменения безусловно, имеются, но все же, политики, на мой взгляд, почти те же –ими и теперь в основном двигают больше такие чувства, как алчность и тщеславие, большие амбиции и довольно ничтожные чувства сострадания и самое главное, ответственности.

Тогда в чем же дело, господа читатели? Почему же нет мировых войн? Дело в том, что благодаря физикам мир имеет сдерживающие факторы – не у всех, но у некоторых государств имеются атомное и ядерное оружие. А как это случилось? В результате т.н. «заговора физиков» — некоторые физики, особенно, участник известного манхеттенского проекта К.Фукс передал советским разведчикам секреты атомной бомбы, благодаря чему и Советский Союз за сравнительно короткий срок стал обладателем атомной бомбы.

И надо сказать, что политики и дипломаты до сих пор горюют и сожалеют, что не смогли в свое время пресечь «заговор физиков»; так они на полвека раньше покончили бы с другим полюсом мира – с коммунистическими державами. Но все –таки наш вопрос остается: причем же тут Андрей Сахаров? Насчет атомной бомбы советские ученые до сих пор спорят: кому же обязан был Советский Союз, за то, что за короткое время получил атомное оружие– своим физикам или же разведчикам?..

Касательно ядерно –водородной бомбы, которая в тысячу раз мощнее атомной, Советы должны были быть благодарны именно своим физикам, в первую очередь, Андрею Сахарову. Надо сказать, что в первую пору так и было – в двадцать восемь лет Сахаров стал академиком и за весьма короткое время трижды героем социалистического труда!

Но потом все начало развиваться как-то совсем по -другому: «секретный физик» стал диссидентом и правозащитником и за это ему досталась другая не менее престижная премия – на этот раз уже нобелевская…

Остальное, в принципе, вы знаете. Но думается для нас, вообще, для всего человечества Андрей Сахаров сделал больше именно, как физик-оружейник — создав атомное и ядерное оружие, он дал миру сдерживающие рычаги. Поэтому прежде чем нажимать на ядерную кнопку, представители сильного мира сего вынуждены задумываться о последствиях подобных шагов для всего человечества, и все разговоры об ограниченных ядерных войнах или же о «гуманных оружиях», слава Богу, пока не в состоянии изменить существующий баланс сил в мире…