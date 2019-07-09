Восемь человек погибли в результате ДТП на юге Азербайджана

По меньшей мере восемь человек погибли, один получил ранения в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на территории Масаллинского района на юге Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

«В результате столкновения грузового автомобиля и макроавтобуса погибли восемь человек, в том числе трое детей школьного возраста», — отметили в ведомстве. По данным Минздрава, получившая ранения 24-летняя девушка госпитализирована в Масаллинскую районную больницу.

О причинах аварии не сообщается.

 

| 2019-07-09T09:47:08+00:00 9 июля 2019, 09:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss