Ворота дома Атамбаева были снесены с помощью грузовика

Сегодня, 8 августа, примерно в 16:30 (14:30 по бакинскому) в Кой-Таше началась стычка милиции с оппозиционерами.

Защита дома Алмазбека Атамбаева прорвана, сообщил источник в правоохранительных органах, передает sputnik.kg. «Правоохранители использовали шумовые гранаты и слезоточивый газ. Народ, державший оборону у ворот дома Атамбаева, разбежался. При помощи грузовика снесены ворота. Из дома Атамбаева отстреливаются», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что депутаты парламента Кыргызстана не стали в четверг принимать постановление о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне ситуации вокруг попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС узнал в пресс-службе законодательного органа.