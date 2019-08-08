Ворота дома Атамбаева были снесены с помощью грузовика

Сегодня, 8 августа, примерно в 16:30 (14:30 по бакинскому) в Кой-Таше началась стычка милиции с оппозиционерами.

Защита дома Алмазбека Атамбаева прорвана, сообщил источник в правоохранительных органах, передает sputnik.kg.

«Правоохранители использовали шумовые гранаты и слезоточивый газ. Народ, державший оборону у ворот дома Атамбаева, разбежался. При помощи грузовика снесены ворота. Из дома Атамбаева отстреливаются», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что депутаты парламента Кыргызстана не стали в четверг принимать постановление о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне ситуации вокруг попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС узнал в пресс-службе законодательного органа.

| 2019-08-08T17:06:36+00:00 8 августа 2019, 17:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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