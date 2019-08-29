Вопрос с выплатой Индией аванса по контракту на С-400 решен

Россия и Индия решили вопрос с выплатой индийской стороной аванса по контракту на зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Как передает ТАСС, об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

«Контракт на С-400 будет выполняться в соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными документами. Вопрос с авансированием контракта решен, детали мы не комментируем», — сказали в пресс-службе.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 в 2015 году. Контракт на поставку стоимостью $5,43 млрд был подписан в 2018 году. Это вызвало недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

С-400 «Триумф» (по кодификации НАТО — SA-21 Growler, «ворчун») — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Разрабатывалась в НПО «Алмаз» с середины 1980-х годов, генеральный конструктор — Александр Леманский.

Россия подписала контракты на поставку этих систем также с Китаем (первый заказчик) и Турцией.