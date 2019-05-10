Вопрос приостановки безвизового режима с Грузией на повестке ЕС не стоит

Грузия тесно сотрудничает с ЕС в плане незаконной миграции и вопрос о приостановке действия безвизового режима пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер на пресс-конференции в Тбилиси по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Георгием Гахарией, сообщает ТАСС.

«На встрече я не обсуждал вопрос приостановки [безвизового режима], так как сотрудничество с Грузией продолжается, однако такая возможность, наверное, существует. Сегодня выросло количество людей, просящих убежище и качественное здравоохранение во Франции. Я хочу поблагодарить Грузию за то, что она сотрудничает с нами, и этот вопрос [приостановка безвизового режима] пока не стоит на повестке дня», — сказал глава МВД Франции.