Вопрос президента Сербии Москве: «Зачем?»

Последние дни проходят под шум очередного шпионского скандала, в который вляпалась Россия. В Сербии начали расследование по видео, на котором российский разведчик передает деньги сербскому агенту. Как сообщают все ведущие мировые СМИ, подпись к ролику на YouTube гласит, что на видео полковник ГРУ передает сумку с деньгами сербскому чиновнику. Двое мужчин тепло друг друга приветствуют, выпивают, обмениваются пакетами и расходятся. Один из них садится в машину, достает из пакета конверт и пересчитывает банкноты.

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев использовал программу по распознаванию лиц от Microsoft, чтобы подтвердить, что человек, который передавал деньги на видео, заместитель российского военного атташе в Сербии Георгий Клебан. Неизвестно, кто снял и выложил видео, но оно сделано профессионально, с нескольких углов.

«Похоже, несмотря на расхожее мнение, кто-то в сербской разведке и правоохранительных органах не в восторге от деятельности ГРУ в Сербии», — написал в Twitter Грозев. Сербская разведка уже подтвердила подлинность видео, и президент Александар Вучич приказал начать расследование.

Многие, наверное, вспомнят, что это не первый громкий шпионский скандал с участием России на Балканах. В 2016 году Черногория арестовала группу из 20 человек, включая двух россиян, за попытку госпереворота. Тогда, по версии следствия, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов завербовали черногорских оппозиционеров и сербских националистов, в том числе ветеранов Донбасса и экс-главу спецназа полиции Сербии. Они планировали переодеться полицейскими, проникнуть в парламент Черногории с оружием и устроить там вооруженную провокацию. Прозападного премьера Черногории предполагалось арестовать или убить. Суд приговорил Шишмакова и Попова к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно, но заочно, так как два россиянина успели покинуть страну.

Через два дня после инцидента в Белград срочно прилетел глава Совбеза Николай Патрушев, а еще через три дня возле дома тогдашнего премьера Вучича нашли машину с оружием и боеприпасами.

Новый провал РФ в разведке — в Сербии — событие весьма серьезное. Президент Вучич уже обсудил создавшееся положение с руководством разведки, контрразведки и Генштаба вооруженных сил.

Вообще говоря, с учетом хороших политических и экономических отношений России и Сербии, это удар в спину союзнику, и большая глупость российских властей. Отдельный вопрос — очередная демонстрация на весь белый свет непрофессионализма российских спецслужб.

Но главная тема все же — политический провал. Ведь Сербия — едва ли не единственный союзник России на Балканах. Страна не входит в НАТО, не является членом Евросоюза. В ней благожелательно относятся к России.

И зачем же понадобилось ставить все это на карту?

Поздним вечером в четверг, после обсуждений ситуации с силовиками страны, президент Александар Вучич вышел к журналистам и заявил, что Сербия владеет полной информацией о контактах российского разведчика Георгия Клебана с отставным сербским подполковником, но это не повлияет на отношения двух стран. «Что касается отношений с РФ, Клебан больше не на территории Сербии, у нас отличные отношения с Россией, я верю, что президент Путин не был оповещен о таких вещах», — сказал он. Это была дипломатичная часть спича президента.

А далее он добавил, что Сербия остается единственной страной, которая не вводила санкции против России и ничем не угрожала отношениям двух стран. Поэтому, сказал Вучич, Москве адресован единственный вопрос — зачем?

Что ж, посмотрим, сумеет ли Кремль ответить что-то внятное на этот простой вопрос союзника. Потому что в противном случае Россия рискует потерять последних сторонников на Балканах.

Ведь как бы ни закончился этот скандал, осадок у Сербии наверняка останется. Какие бы оправдания ни выдвигала Россия, чтобы прикрыть провал, возврата к прошлому не будет. Потому как тот, кто шпионит за друзьями, не должен рассчитывать на то, что его обман может длиться бесконечно.

И на этом шпионские злоключения России не заканчиваются — еще не опубликован анонсированный английским парламентом доклад о вмешательстве российской разведки в голосования по Брекзиту. Обнародование ожидается в первой половине декабря. Одним словом, плоды активности путинских спецслужб за рубежом бумерангом бьют по самой России и по ее имиджу на международной арене.