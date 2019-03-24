Вопрос о восстановлении членства Сирии в ЛАГ не включен в повестку саммита в Тунисе

Вопрос о возвращении Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) не включен в повестку встречи на высшем уровне в Тунисе. Как передает ТАСС, об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Каире официальный представитель ЛАГ Махмуд Афифи.

Юбилейный — 30-й — межарабский саммит запланирован на 31 марта в Тунисе, а 29 марта там традиционно соберутся главы МИД арабских стран для подготовки предстоящей встречи главы государств и правительств.

По словам Афифи, в повестке дня около 20 вопросов и тем, затрагивающих основные проблемы региона, в том числе палестинский вопрос, кризисы в Сирии, Ливии и Йемене, поддержку мира и развития в Судане, вмешательство Ирана в арабские дела, турецкую интервенцию в северном Ираке, общеарабскую безопасность. «Вопрос о восстановлении членства Сирии в организации не был официально предложен ни одной из сторон и не включен в повестку дня саммита в Тунисе», — сказал он.

В тунисской встрече в верхах примут также участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф аль-Усаймин.