Вопрос к россиянам: депутат ММ в аренду не нужен?

В нашем родном Милли Меджлисе заседают парламентарии разного возраста, партийной ориентации, интеллектуального уровня и кругозора. Есть в ММ и депутат Руфат Гулиев. Лично мне он вспоминается в связи с потрясающей смелости и решительности заявлением, сделанном в конце 2016 года, когда в парламенте шло бурное обсуждение выросших цен на газ и электричество. Разные ораторы выступали с разными заявлениями. Но, пожалуй, всех тогда переплюнул именно Руфат Гулиев, являющийся членом парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он тогда героически умозаключил, что дифференциация тарифов позволит предотвратить расточительство в потреблении электроэнергии и природного газа и научит, наконец, население экономить. Иными словами, этот яркий трибун намекнул тогда на то, что граждане Азербайджана слишком много едят, то есть зажрались. Пора, мол, и честь знать, платя по новым тарифам. О том, что депутат ММ должен бороться за права своих избирателей и, шире, всех граждан республики, а не монополистов, извлекающих прибыли из новых, повышенных тарифов на электричество и газ, Руфат-бей как-то запамятовал. Впрочем, не он один периодически страдает такой забывчивостью.

Другое дело, что на сей раз господин Гулиев выступил с заявлением, которое претендует на самое громкое в его депутатской карьере. На заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству он предложил сдавать в аренду крупные инфраструктурные проекты в Азербайджане. Считаю важным процитировать этого гиганта экономической и политической мысли.

«В Азербайджане строятся аэропорты и спортивные комплексы. У нас есть такие объекты, каких нет в других странах. Считаю, что если предложить аэропорт в Ленкоране какой-нибудь сильной коммерческой структуре России, то она могла бы либо полностью управлять им, либо частично, в партнерстве с коммерческими структурами Азербайджана», — изрек Руфат-бей. И это его умозаключение достойно краткого комментария.

Во-первых, получается, что господин Гулиев бросил целый булыжник в огород руководителей отечественных спортивных комплексов и аэропортов, обвинив их в неспособности вести работу так, чтобы приносить прибыл государству. Во-вторых, он по сути принялся торговать тем, что ему не принадлежит. Ну не имеет депутат ММ Руфат Гулиев прямого отношения к отечественным спортивным объектам и аэропортам. У них есть свое руководство, которое, как мне видится, способно дать свои предложения на предмет увеличения доходности данных объектов.

В-третьих, депутату ММ Руфату Гулиеву должно быть известно, что не все можно и нужно измерять деньгами. В частности, аэропорты любой страны являются зоной ее стратегических и политических интересов. Говоря от обратного, сдача в аренду столь стратегически важного объекта, как аэропорт, является действием не столько экономическим, сколько политическим. Ведь, оно сопровождается допуском на территорию нашего государства представителей иной страны с оборудованием, способным отслеживать слишком многое из того, что попадает под категорию секретной и важной информации.

Зачем Азербайджану нужно появление в Ленкорани россиян с такого рода оборудованием? Ответ на этот вопрос, похоже, знает только депутат Руфат Гулиев. Я же напомню ему еще и о том, что Азербайджан в свое время приложил очень много усилий для того, чтобы из Габалы была выведена российская РЛС. Функционирование которой, подчеркну, также было не вопросом экономики, а вопросом политики.

Плюс, хочется подчеркнуть, что ныне Азербайджан обладает весьма существенным запасом экономической стабильности, дабы не торговать тем, что представляет собой вопрос стратегического значения. Азербайджан — не Армения, руководство которой давно передало в руки России все стратегически важные экономические объекты. В Армении, напомню, даже в ереванском аэропорту «Звартноц» службу несут не армянские, а российские пограничники. Они же охраняют армяно-турецкую и армяно-иранскую границу. Именно поэтому нельзя говорить об РА, как о полноценно независимом и суверенном государстве.

Неужели такой же участи для нашей страны желает депутат ММ Руфат Гулиев? Не знаю. Но вот, выслушав предложение этого парламентария, я решил выступить с ответным предложением. Думаю, можно было бы сдавать в аренду России не аэропорт в Ленкорани, а самого автора сего гениального изречения. Можно на постоянной основе и без возврата.