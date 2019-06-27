Вопрос к ПАСЕшникам — стихи и заявления будут?

Поучительная история происходит на наших глазах, просто шокирующе идеально подогнанная по тому крошечному промежутку времени между позором и расплатой за него. Итак, представители оргкомитета, так называемого форума «Стратегический союз Армения — Карабах» Армен Рустамян, Давид Шахназарян и Гегам Назарян встретились с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Об этом, как передает «Минвал» со ссылкой на ереванский «Спутник», сообщается на сайте партии АРФ «Дашнакцутюн», членом которой является Рустамян.

Форум в начале мая провел свое заседание в оккупированном Ханкенди. Это формат, куда входят представители различных партий и общественных организаций, поясняет издание. Он призван начать процесс заключения так называемого стратегического договора между Арменией и сепаратистcким режимом, созданным на оккупированных азербайджанских территориях.

Согласно информации, на встрече с послом обсуждалась текущая ситуация на переговорах по урегулированию карабахского конфликта. Члены оргкомитета представили Копыркину как послу страны-сопредседателя МГ ОБСЕ, итоги майского заседания форума в оккупированном Карабахе. Они также передали ему текст итоговой декларации форума на русском языке. И посол РФ в РА не счел для себя недопустимым принимать этот текст, общаться с лицами, которые продвигают откровенно провокационную идею, ведущую не к миру, а к новой войне между Арменией и Азербайджаном.

Посол РФ в РА Копыркин представляет официальную позицию своей страны. Стало быть, Россия, эта страна-сопредседатель МГ ОБСЕ, не считает идею «стратегического союза Армения-Карабах» возмутительной и недостойной того, чтобы ее демонстрировали послу РФ в РА. По сути, эта одна из форм поощрения страны-оккупанта. Удивительно ли это? Вовсе нет. В том числе и потому, что Россия, аннексировавшая Крым, сама является государством, цинично поправшим международное право.

Так что, рыбак рыбака видит издалека. И в этой связи мне сейчас очень любопытно понаблюдать за тем, как же себя поведет официальный Баку. Будет ли вызван в МИД посол России в Азербайджане, будет ли наше внешнеполитическое ведомство требовать объяснений от МИД России? Поднимут ли представители всех без исключения отечественных политических партий вопрос о правомерности дальнейшего присутствия РФ в качестве государства-сопредседателя МГ ОБСЕ? Мы же часто слышим о том, что тема возвращения Карабаха являются объединяющей всех азербайджанцев, вне зависимости от политической ориентации. Так вот, давайте, продемонстрируйте плотность рядов.

Особо занимательно мне будет понаблюдать за словами и действиями тех депутатов ММ, что поддержали в ПАСЕ резолюцию, открывшую России путь к возвращению в ПАСЕ. Понятно, что взывать к их совести — занятие бесполезное. Но, хотя бы стих о том, как неправильно себя повела Россия от них можно ведь ждать. Жду я хотя бы писка несогласия от всех подписантов этой позорной резолюции. А то ведь о некоторых из них отечественные журналисты вспомнили лишь после того, как увидели фамилии наших ПАСЕшников в числе подписантов резолюции. Зря жду? Отмолчатся? Тем позорнее для них.