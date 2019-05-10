Вопрос делимитации границы будет обсужден с грузинской стороной на следующей неделе

Мы проведем встречу с грузинской стороной на следующей неделе.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Вопрос границы- это вопрос государственного уровня. Мы с 1996 года занимаемся этим вопросом с грузинской стороной. С этого периода идут интенсивные переговоры и 2/3 границы определены. Мы также планируем на следующей неделе провести переговоры с новоназначенным главой комиссии Грузии. На этой встрече мы определим время и место проведения очередного заседания»-, сказал он.

Х. Халафов также отметил, что сделанные противоречивые в последнее время заявления по поводу делимитации азербайджано-грузинской границы не в интересах обеих стран и народов.

| 2019-05-10T16:53:09+00:00 10 мая 2019, 21:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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