Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку

Вооруженные силы Боливии призвали президента Эво Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране, сообщил Рейтер.
Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
Его главный соперник на выборах Карлос Меса и другие оппозиционеры заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства и должен подать в отставку. Моралес назвал это требование попыткой государственного переворота.
| 2019-11-11T00:12:41+00:00 11 ноября 2019, 00:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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