Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку

Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.

Его главный соперник на выборах Карлос Меса и другие оппозиционеры заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства и должен подать в отставку. Моралес назвал это требование попыткой государственного переворота.