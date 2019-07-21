Вооруженная группировка убила 37 человек

Не менее 37 человек погибли в результате нападения неизвестной вооруженной группировки на несколько населенных пунктов, расположенных на северо-западе Нигерии. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По их данным, атаке подверглись по меньшей мере три деревни в штате Сокото. Нападавшие открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок.

Северо-западный регион Нигерии является одним из наиболее опасных в стране. Население, проживающее в этой части государства, часто подвергается нападениям преступных группировок.

| 2019-07-21T18:21:57+00:00 21 июля 2019, 18:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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