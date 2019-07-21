Volvo отзывает полмиллиона машин

Автопроизводитель «Вольво» отзывает по всему миру более полумиллиона автомобилей. Это касается дизельных автомобилей целого ряда моделей, выпущенных за последние пять лет (V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80, S90, V90, V90CC и XC90). Сообщается, что в двигателях обнаружены дефекты, которые могут привести к перегреву и деформации деталей, а в худшем случае — даже к возгоранию, передает euronews.com.

Это далеко не первый отзыв шведской автопродукции в этом году: «Вольво» сообщала о трещинах в топливопроводе, проблемах с модулем связи и об отсутствующих гайках

| 2019-07-21T01:14:57+00:00 21 июля 2019, 08:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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