Volkswagen рассказал о своем новом электрокаре

Компания Volkswagen подтвердила, что премьера нового электрокара под названием ID.3 состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Мировые продажи экологически чистого хэтчбека начнутся в начале следующего года. На данный момент любой желающий уже может оставить предзаказ на новинку, заплатив 1000 евро.

Как рассказал корреспонденту Autonews.ru представитель немецкой компании, первая партия автомобилей будет выпущена ограниченным тиражом в 30 000 экземпляров. При этом на данный момент на машину оставлено уже около 27 000 предварительных заявок. Окончательная цена на ID.3 пока неизвестна. По словам представителей Volkswagen, стоимость базовой версии составит около 30 000 евро.

Электрический хетчбэк ID.3 станет первой моделью Volkswagen, на которой будет продемонстрирован новый логотип бренда. Новая эмблема станет плоской, на манер эмблем на старых Beetle. В самой компании утверждают, что логотип бренда станет более «простым и светлым». Впервые новая эмблема Volkswagen будет также продемонстрирована публике на мотор-шоу во Франкфурте.

Volkswagen ID.3 построят на модульной платформе MEB, созданной специально для автомобилей с «зелеными» силовыми установками. По размерам новинка будет сопоставима с «Гольфом». Дизайн машины практически не будет отличаться от одноименного концепта, представленного ранее. В салоне электрокара появится большой сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса, а также цифровая приборная панель прямо на рулевой колонке.

Технические характеристики автомобиля пока неизвестны. По неофициальным данным, хэтчбек укомплектуют 170-сильным электромотором, приводящим в движение заднюю ось. Новинка будет доступна с аккумуляторами на 48, 55 и 62 кВт·ч, которые позволят проезжать без подзарядки 330, 420 и 550 км соответственно.

Вслед за компактным электрическим хэтчбеком Volkswagen выпустит кроссовер, минивэн и, возможно, флагманский седан, который станет идеологическим преемником модели Phaeton. Кроме того, не исключено появление электрического внедорожника. Всего к 2025 г. немцы планируют запустить в серию свыше 20 автомобилей с электрическими силовыми установками.(www.autonews.ru)