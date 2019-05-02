Volkswagen потерял €30 млрд

Автоконцерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала». Только за первые три месяца текущего года концерн потратил €1 млрд на юридические расходы, в основном – на урегулирование споров в Северной Америке. Об этом сообщает iz.ru.

В данный момент в Германии ведется около 60 тысяч судебных процессов в отношении Volkswagen.

В центре «дизельного скандала» автоконцерн оказался осенью 2015 года. В США компанию обвинили в том, что программное обеспечение, которым она оснащала свои автомобили, занижало реальные показатели выбросов. Американские власти обязали VW отозвать 482 тысячи машин, проданных в Соединенных Штатах с 2009 по 2015 год. В 2017 году концерн договорился о выкупе машин у клиентов и о выплате им компенсаций.

В марте 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Volkswagen, двух его «дочек» и бывшего гендиректора Мартина Винтеркорна в мошенничестве, имевшем место в 2014-2015 годах.