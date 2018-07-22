Volkswagen готовится к задержке продаж автомобилей из-за тестов на выбросы

Volkswagen подыскивает большие территории, где можно было бы держать автомобили, пока они не пройдут проверку на уровень вредных выбросов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя автопроизводителя.

Напомним, в прошлом году в Европе вступили в силу новые стандарты испытаний на вредные выбросы автомобилей — WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Не все произведенные к настоящему моменту автомобили Volkswagen успели пройти тестирование. До прохождения проверки компания вынуждена будет держать их на арендованных парковках, пишет kommersant.ru.

По оценкам самой Volkswagen, задержки с продажами коснутся до 250 тыс. ее автомобилей по всему миру. Компания уже арендовала несколько многоэтажных парковок и открытых стоянок в разных городах. Рассматривается аренда территорий недостроенного аэропорта Берлин-Бранденбург. Кроме того, автопроизводитель намерен закрыть свой основной завод в Вольфсбурге на одну–две недели в сентябре, и на какое-то время приостановить работу на заводе в Цвикау, чтобы временно ограничить объем производства.

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