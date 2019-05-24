Воланду и не снилось: о журналистах и квартирном вопросе

Собственно, нет в происходящем ничего удивительного. Еще Воланд, этот главный персонаж прекрасного произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», писал о том, сколь губительно может влиять на людей квартирный вопрос. Говорил он это применительно к жителям конкретного города, но как по мне впору рассуждать об универсальности этой фразы. Азербайджанцев также испортил квартирный вопрос. В том числе и азербайджанских журналистов.

Так было всегда. Но особенно жестким противостояние, интриги, попытки найти покровителя, который бы сказал нужные слова в нужное время и в нужном месте участились после того, как отечественным представителям четвертой власти стали выдавать квартиры. Говорю это, как человек, получивший квартиру в первом доме журналистов. Обрел я ее, пишу заранее, во избежание всякого рода сплетен и домыслов, в момент, когда более 15 лет скитался по съемным квартирам. Проще говоря, иного жилья у меня не было.

Подчеркиваю этот факт по той причине, что позже выяснилась прекрасная вещь — квартиры в первом и втором доме журналистов обрели, в том числе, те господа, что уже имели жилье. Причем, некоторые являлись обладателями даже не одной, а нескольких квартир, а также домов в несколько этажей. При этом, не получили квартиры в первом и втором Доме журналистов те коллеги, что вынуждены ютиться по съемным квартирам. Согласитесь, крайне сложно найти не только черную кошку в темной комнате, но и логику в действиях тех, кто распределял квартиры для журналистов. Ведь главная цель всей этой процедуры состоит, на мой взгляд, в решении проблем необеспеченных жильем представителей прессы.

Странно и то, что в первом и втором Доме журналистов оказались в итоге господа, которые никак не соответствовали такому прописанному требованию к претендентам на жилплощадь, как наличие 10 лет стажа в журналистике. Любая комиссия, которая возьмется исследовать этот вопрос, с легкостью обнаружит это явление. Кроме того, с легкостью можно будет обнаружить, что обладателями квартир в обоих Домах журналистов стали, в том числе, представители совершенно малоизвестных изданий, не играющих никакой роли в жизни отечественной прессы.

Кто, по какому принципу, за какие заслуги одарил их квартирами — вопрос очень интересный. Особенно с учетом того, что без квартир в обоих домах журналистов в итоге оказались реально известные, уважаемые, «делающие погоду» коллеги. Все это наводит на вполне логичную мысль о том, что принцип справедливости при распределении квартир в обоих Домах журналистов, мягко говоря, не совсем соблюдался. Личная преданность и причастность к определенной группе распределителей слонов и подарков в очередной раз взяла верх над профессиональными качествами претендентов.

Конечно, все сказанное касается не всех обитателей журдомов. Там жили и живут, в том числе, и реально заслужившие уважение, почитаемые и почитываемые представители четвертой власти. Но ведь они не должны были быть исключением из правил! В идеале жиплощадь, вроде бы, должна была быть распределена исключительно среди заслуживших уважение, почитаемых и почитываемых представителей нашего цеха. Увы…

Чем все это чревато? Тем, что в итоге, обитателями обоих журдомов стали, в том числе, люди, не просто имеющие весьма спорные заслуги в профессии, но и носители весьма «своебразной» культуры поведения. Собственно, в этом я убедился уже в первые дни проживания в первом журдоме, когда очень быстро из строя были выведены лифты, когда в здании царил вопиющий бардак. Его создали не инопланетяне, а те, кто именуются азербайджанскими журналистами.

В дальнейшем, в журдомах происходили случаи краж, иные разного рода крупные и мелкие неприятности. В итоге, многие мои коллеги уже продали квартиры в этих домах, либо планируют это сделать в будущем. Плюс, имеет место и сдача жилья в журдоме квартирантам. Подчеркиваю это непросто так. Дело в том, что журналистка Жаля Муталлимова, которая обрела квартиру во втором журдоме разместила на своей странице в Фейсбук пост о суровых буднях тамошних постояльцев.

Она снабдила свой пост снимком, на котором прекрасно видно, что на автомобиль, стоящий у блока «С» «Bu» «украшен» целлофановым пакетом с мусором. Его, как утверждает Ж.Муталлимова, выбросил кто-то из проживающих в журдоме, прямо из окна. Ну лень человеку было пройтись к мусорным бакам, которые находятся во дворе, что тут скажешь?! Того, кто именно совершил такой впечатляющий бросок, потерпевшая не знает. « Кто бы это не сделал должен знать, что для начала нужно стать человеком, а уже потом выбирать профессию»,- резюмировала Ж.Муталлимова.

Она права. И ее случай лишь в очередной раз доказывает, что в домах журналистов, которые изначально претендовали на звание «домов высокой культуры и быта», живут далеко не только носители высокого интеллекта и просто хорошо воспитанные граждане, а и те, кого не только журналистами, но и культурными людьми язык не поворачивается называть. А ведь на подходе и третий Дом журналистов…